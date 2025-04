Bus navetta fino a giugno

Prorogato anche per i mesi di maggio e giugno, il servizio di bus navetta dal centro storico di Amandola fino al nuovo ospedale Beato Antonio a Pian di Contro, l’idea è potenziare ulteriormente il servizio. Nel mese di febbraio era stato attivato in forma sperimentale grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione di Amandola e la società di trasporti Steat, un nuovo servizio che collegava il paese, già punto di riferimento per altre corse del territorio, con una bus specifico che raggiungesse il nuovo ospedale Beato Antonio, per renderlo più facilmente fruibile agli utenti del territorio in particolare persone anziane. "Il servizio prevede diverse corse giornaliere che collega il centro al nuovo ospedale – spiega il sindaco Adolfo Marinangeli – circa ogni 30 minuti, le corse sono concentrate nella fascia oraria del mattino, in concomitanza con i vari ambulatori".