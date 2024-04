Bus navetta, si punta ai fondi regionali

La Regione Marche mette a disposizione dei contributi a sostegno di progetti mirati a incentivare lo spostamento di persone in occasione di eventi o in periodi particolari e sia Porto Sant’Elpidio che Sant’Elpidio a Mare, hanno deciso di puntare su questa opportunità. Tra gli impegni fissati tra amministrazione comunale di Porto Sant’Elpidio e Consulta per il turismo e legati all’avallo del raddoppio della tassa di soggiorno, figura l’attivazione del bus navetta per agevolare gli spostamenti di turisti che trascorrono le vacanze nei tre villaggi o nelle strutture ricettive, oltre che dei residenti, nel periodo estivo. Non una novità, in realtà, visto che navette gratuite erano state attivate anche in precedenza, ma la giunta del sindaco Massimiliano Ciarpella intende dare seguito all’impegno preso con la Consulta, magari intercettando contributi regionali che coprono il 70% della spesa ammissibile. La volontà è di istituire un bus navetta gratuito con la Steat, dalla terza settimana di giugno alla prima di settembre, dalle 20,30 a mezzanotte e mezza, per 4 giorni a settimana e di farlo nelle serate dei mercatini estivi, per un tragitto che dovrà interessare tutto il lungomare cittadino. Sulla base del preventivo Steat, il costo stimato è di 18.500 euro annui. Partecipare al bando regionale significa poter contare sulla copertura del 70% di questa spesa, lasciando in carico all’ente locale solo 6.100 euro. Un impegno economico minimo che scalfirà appena i corposi introiti attesi con la revisione della tassa di soggiorno. Tra l’altro, nel deliberato si precisa che, qualora il Comune risulti destinatario di un contributo inferiore, l’amministrazione si riserverebbe di ridimensionare il servizio, compatibilmente con le disponibilità economiche. Punta a istituire un bus navetta anche Sant’Elpidio a Mare, ipotizzando un costo di 15mila euro di cui 10.500 sono stati chiesti alla Regione. Un servizio che sarebbe una novità per la città anche se, a causa dei lavori in corso su immobili pubblici del centro storico, ci sarà ben poco da visitare del patrimonio storico artistico. In ogni caso, il sindaco Alessio Pignotti e la sua giunta hanno voluto avviare la sperimentazione da giugno a metà settembre, di un progetto che incentivi la fruizione turistica del territorio elpidiense "che possiede un paesaggio unico, ricco di storia, di tradizioni e di zone da vivere e da scoprire". Marisa Colibazzi