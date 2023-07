’Bussola digitale’ a Monterubbiano

La Giunta ha deliberato un disciplinare per attivare un centro di facilitazione digitale, denominato Bussola Digitale, inserito nel progetto Presìdi della Regione Marche. La sede scelta è la Biblioteca comunale ‘Luigi Centanni’, che in questo modo si arricchirà di un ulteriore e strategico servizio. "La Bussola Digitala – commenta il sindaco Meri Marziali – sarà uno strumento per far avvicinare alla transizione digitale i cittadini, le amministrazioni pubbliche e le aziende. Dopo l’importante riconoscimento di ‘Città che legge’, conferito dal ‘Centro per il libro e la lettura’ e dall’Anci – prosegue e conclude il sindaco – Monterubbiano si inserisce tra i Comuni vincitori di questo progetto regionale incentrato sull’innovazione tecnologica ed aperto a tutte le fasce d’età e sociali del nostro territorio. Ringrazio i nostri uffici per il lavoro svolto che ci permette di entrare nella graduatoria regionale e avere i fondi".