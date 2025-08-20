Cabaret, improvvisazione, comedy. Lo show di Piermassimo Macchini

Il paese è piccolo e, si sa, la gente ‘mormorano’. Ne è convinto l’attore fermano Piermassimo Macchini, sceglie un titolo sgrammaticato per raccontare ancora una volta le sue storie, in una veste tutta nuova, in sit down comedy cabaret, in scena il 22 agosto a Villa Vitali: "Ci ho messo un po’ tutto, il cabaret, l’improvvisazione, la comedy ma da seduto, non più stand up, in piedi, che faccio fatica", sorride Macchini. Da tre o quattro anni è suo lo spettacolo che chiude la grandiosa stagione di Villa Vitali, lui, dopo un’estate vissuta a mille, è stanco ma felice: "Le persone chiacchierano, in un mondo di ego maniaci tutti vogliono dire la verità sugli altri. Stavolta le chiacchiere su di me le decido io. Sono solo, sto seduto, propongo una riflessione sulla società attuale e violenta, che entra anche nell’umorismo. C’è bisogno di ridere, anche quando parlo di temi alti e di emozione, bisogna recuperare stupidità e leggerezza, stupido vuol dire stupito, nelle Marche del resto le consonanti si confondono facilmente. Propongo di ritrovare l’intelligenza emotiva, di far ridere senza sarcasmo che potrebbe non piacere a qualcuno. Quando mia madre non gradiva il sarcasmo mi tirava una ciabatta e ancora me lo ricordo". Come nasce questo spettacolo? "Non ho deciso di farlo, è lui che è venuto da me, si è scritto da solo, metto insieme le cose che sento da sempre, le piccole cose, in un contesto di cose grandi, esploro e decido che mi piace di più".

Ad aprire lo spettacolo sarà Elisabetta Sabatini, la scenografia è un campo da tennis con un laghetto di aste di microfono, sembrano tante gru: "I microfoni rappresentano le chiacchiere, c’è uno sgabello, quello degli arbitri da tennis, in due o tre momenti ci vado sopra, arbitro le chiacchiere". Macchini poi afferma di voler essere dolce, poetico, pieno di amore, educato, moderato, parco, per contrapporsi ad un mondo sempre più cattivo, cinico, volgare, arrabbiato e violento. ‘La gente mormorano’ di sicuro è lo spettacolo di un comico che mentre fa comicità riflette anche sul modo di fare comicità. Macchini vuole rallentare, intende portare in scena la comedy dei paesetti di provincia, quelli in cui "le anziane fanno il tombolo davanti a casa e gli anziani contano i cani randagi", riscoprendo il valore della lentezza. Lo spettacolo ha inizio alle 21,15, biglietti su vivaticket o alla biglietteria di Villa Vitali.

Angelica Malvatani