Caccia allo scuolabus a Sant'Elpidio a Mare per il nuovo anno

Mette mano al rinnovo, seppure parziale, del parco mezzi, l’amministrazione comunale che, di recente, ha incaricato l’ufficio di competenza ad effettuare un’indagine di mercato per acquistare uno scuolabus (potrebbe anche essere di seconda mano) di 45 posti, omologato per il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Ad oggi, il Comune dispone di 5 scuolabus (integrati con mezzi e personale di operatori economici esterni), uno dei quali dovrà essere sostituito in tempi brevi perché obsoleto e usurato ed essendo troppo onerose le riparazioni necessarie per metterlo su strada in piena sicurezza. D’altra parte, sono anni che gli scuolabus vengono parcheggiati all’aperto, non avendo a disposizione un autoparco funzionale a tale uso per cui sono inevitabilmente esposti alle intemperie così come al caldo torrido. "Per evitare disservizi e causare disagi agli alunni e alle famiglie, di rende necessario acquistare uno scuolabus, nuovo o usato, in buono stato, indicativamente di 45 posti", sostengono gli amministratori deliberando l’atto di indirizzo per acquistare un nuovo mezzo, precisando che i soldi sono stati stanziati in bilancio.