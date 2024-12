Cacciatore pestato e rapinato del fucile, giovane denunciato: “Era una furia”

Fermo, 30 dicembre 2024 – Doveva essere una tranquilla battuta di caccia, una giornata spensierata all’aria aperta durante la quale godersi la sua passione e, invece, quelle ore di svago si sono trasformate in un terribile incubo, in cui è stato aggredito, picchiato e rapinato. Il drammatico episodio si è consumato ieri nelle campagne di Montegranaro adiacenti alla strada provinciale Mezzina e a farne le spesse è stato un 60enne del posto. Erano da poco passate le 11,30 quando l’uomo si è recato in un boschetto per un appostamento di caccia. A quel punto è stato avvicinato da un giovane che lo ha pestato violentemente e gli ha preso il fucile. “L’ho visto arrivare all’improvviso – racconta la vittima dell’aggressione – gridava in una lingua straniera e non ho capito una parola. Ho fatto appena in tempo a togliere le munizioni dal fucile e mi è arrivato addosso come una furia. Mi ha dato un pugno, mi ha tolto l’arma dalle mani e con la stessa ha iniziato a colpirmi. Poi, mentre ero a terra tramortito, se n’è andato rubandomi il fucile”. Il 60enne, ancora in stato choc e sanguinante, è riuscito a fatica a raggiungere l’auto per poi dirigersi verso il pronto soccorso di Fermo, dove è stato sottoposto agli esami di rito e ricoverato in osservazione per un trauma cranico e lesioni in diverse parti del corpo.

Nel frattempo i carabinieri, messi al corrente dell’accaduto, si sono messi sulle tracce del rapinatore. Dopo aver ascoltato la testimonianza della vittima, che ha sommariamente descritto l’aggressore e sottolineato il fatto che parlasse una lingua incomprensibile, i militari dell’Arma hanno raggiunto la zona i cui si era consumato il fatto e hanno iniziato a perlustrare le campagne, finché si sono imbattuti in un maneggio per cavalli. Dopo aver raccolto informazioni, hanno scoperto che nella struttura lavora un 35enne di origini russe. A quel punto il cerchio si è chiuso e il rapinatore è stato smascherato. Il rinvenimento del fucile ha poi definitivamente incastrato il giovane che, una volta condotto in caserma, è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate e rapina.