Caciù e minestrone entrano a far parte dei prodotti De.Co

Un importante traguardo per la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali è stato raggiunto nei giorni scorsi dal Comune di Montappone. Infatti, la Commissione comunale per le De.Co (Denominazioni Comunali), si è riunita per deliberare in merito alla richiesta avanzata dall’associazione San Giorgio di Montappone. L’iniziativa, portata avanti con determinazione dall’associazione culturale, ha ottenuto pieno riconoscimento da parte della Commissione, che ha conferito ufficialmente la De.Co a due prodotti gastronomici tipici di Montappone, simbolo dell’identità e della memoria culinaria del territorio. Il primo è il ‘Minestrone di fagioli e granoturco di Montappone’, una pietanza riportata sia nel libro ‘La cucina delle Marche’ edito da Newton Compton Editori di Roma; sia nel libro ‘La cucina delle Marche, tra storia e folklore’ stampato da Biemmegraf di Piediripa di Macerata. Il secondo prodotto è‘Caciù co’la fava alla maniera di Montappone’ (nella foto), che hanno origine nella tradizione paesana e pertanto ne risulta difficile l’esatta collocazione storica. Si diversificano da altri prodotti simili dei comuni vicini sia per gli ingredienti sia per la preparazione e consistenza. Sono un dolce povero il cui confezionamento non riguardavanosolo il mondo contadino, ma era patrimonio di tutta la cittadinanza, è stato merito dell’associazione San Giorgio, se oggi questo prodotto è divenuto un simbolo che viene riproposto in occasioni di feste e sagre paesane. L’atto ufficiale è stato stilato giovedì primo ottobre presso la sala Consiliare, dove si è riunita la Commissione presieduta dal sindaco Mario Clementi, dall’assessore Daniele Chiacchiera, dall’insegnante di cucina del Polo ‘Urbani’ Pierpaolo Piermarini; oltre da Marco Federici e Sergio De Carolisi, rispettivamente tesoriere e segretario dell’associazione cuochi fermani.

a.c.