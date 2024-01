Cade dal balcone, muore 78enne

Perde la vita cadendo dal balcone. Intorno alle 12 di ieri a Servigliano un uomo di 78 anni residente in un appartamento delle case popolari, è precipitato dal balcone impattando violentemente a terra dopo un volo di circa 7 metri, i residenti hanno lanciato l’allarme e subito sono giunti sul posto i sanitari del 118, i volontari della Misericordia e i carabinieri della Stazione locale, purtroppo per l’uomo che viveva solo dopo la scomparsa della moglie non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul posto in seguito dei traumi riportati nell’impatto con il suolo. I militari stanno effettuando le verifiche del caso, ma non si esclude un gesto volontario. La notizia ha scosso la comunità di Servigliano, già colpita da un triste lutto proprio nella mattinata di lunedì. A rendere il fatto ancora più drammatico il fatto che in quella palazzina nel corso degli ultimi 20 anni sono avvenuti altri due casi analoghi.