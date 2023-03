Cade dalla cinta muraria Trasportato a Torrette

E’ stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona, in condizioni giudicate particolarmente gravi, il 50enne elpidiense che ieri, intorno alle 13, è caduto dalla balconata panoramica della cinta muraria (all’altezza dell’ascensore di collegamento con il centro storico): un volo di una decina di metri, per poi finire sul viale Roma sottostante, in una pozza di sangue. L’impatto con la pavimentazione è stato tremendo e, sul momento, si temeva anche per la vita dell’uomo, residente poco distante dal punto di caduta. Sono subito stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti l’automedica e l’ambulanza della Croce Azzurra i cui militi e sanitari, vedendo le condizioni del 50enne e considerando la dinamica dell’accaduto, hanno provveduto ad allertare l’eliambulanza optando per un trasferimento nel nosocomio regionale. Nel frattempo, l’uomo veniva stabilizzato (pare che abbia ripreso conoscenza per qualche momento) ma preoccupavano i diversi traumi riportati. Mentre venivano ultimate le operazioni di preparazione del paziente, l’eliambulanza è atterrata al campo sportivo ‘Montevidoni’, tra la curiosità di molti cittadini. Sul posto i familiari del 50enne, ma è intervenuto anche il sindaco Alessio Pignotti non appena informato dell’accaduto, ed è rimasto accanto ai familiari fino a quando l’eliambulanza non ha preso il volo.