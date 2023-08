Cade dalla finestra a Fermo, anziano in ospedale

Un anziano è precipitato

dalla finestra dell’appartamento al secondo piano della palazzina in cui risiede, cadendo sul tetto del garage ad un’altezza di circa un metro e mezzo. A seguito dei traumi riportati, l’anziano è stato trasportato al pronto soccorso. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri in via Mario a Fermo. Per cause in corso di accertamento, l’anziano è caduto dalla finestra che fortunatamente si affaccia sul tetto del garage della palazzina, che ha evitato che l’uomo precipitasse da un’altezza maggiore fino a terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo, che hanno recuperato l’anziano, per affidarlo alle cure del personale medico e sanitario del 118 giunto sul posto. L’uomo, che durante il tempo dei primi soccorsi non ha mai perso coscienza, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale

Murri. Sul luogo

dell’accaduto sono

intervenuti gli agenti della polizia ed i carabinieri,

per gli accertamenti

del caso.

Paola Pieragostini