Cade dalla moto a causa di un animale incustodito: portato a Torrette

MONTElPAROCade rovinosamente dalla moto a causa di un animale incustodito, il biker è stato ricoverato d’urgenza al pronto soccorso del Torrette di Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di ieri lungo la strada provinciale sul territorio di Montelparo, un motociclista della zona di 47 anni stava viaggiando a bordo della sua due ruote, quando improvvisamente un animale incustodito è sbucato dal bordo della strada, il conducente della moto ha provato ad evitare l’impatto, ma nonostante il tentativo è caduto violentemente a terra. Subito gli automobilisti di passaggio si sono fermati ed hanno lanciato l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione locale coordinati dalla Compagnia di Montegiorgio. I medici dopo le prime cure hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata in un campo a poche decine di metri dal luogo del sinistro. Il 47enne che era vigile al momento dell’imbarco, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Torrette di Ancona per accertamenti a causa della dinamica della caduta. I carabinieri invece sono riusciti a individuare il proprietari dell’animale e ora stanno ricostruendo minuziosamente i fatti dell’accaduto.