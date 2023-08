Cade nel pozzo, salvato dai pompieri

Era un pozzo per la raccolta dell’acqua, profondo circa 5 metri, per 1 metro di diametro, quello in cui, la notte scorsa è malamente caduto D.P., 80enne residente a Montegranaro, proprietario di un terreno agricolo in via Osteria Vecchia, a Casette d’Ete. Una caduta accidentale avvenuta mentre l’anziano cercava di riprendere il controllo del trattore su cui stava lavorando, dal quale era sceso quando pare si sia sfrenato, andando in discesa fino a fermarsi, demolendolo in parte, sul muretto di neanche un metro di altezza che circonda l’apertura del pozzo. Poiché il fatto è accaduto intorno alle 23 ed era buio, l’anziano non ha fatto in tempo ad accorgersi dalla buca che aveva davanti ai piedi ed è finito dentro il pozzo. Nella caduta avrebbe riportato la frattura del bacino e qualche altro trauma ma, a quanto risulta, non avrebbe mai perso conoscenza tant’è che le sue condizioni sul momento non venivano giudicate particolarmente gravi dai soccorritori accorsi sul posto, allertati dai familiari dell’80enne. Questi, sapendo che D.P., in questi giorni di caldo torrido preferiva andare nei campi di sera approfittando del fresco, si sono preoccupati quando, intorno a mezzanotte, il loro caro non aveva ancora fatto rientro a casa. Sono perciò andati sul posto e hanno subito notato che nei pressi del trattore fermo non c’era nessuno, precipitandosi per vedere cosa mai potesse essere accaduto, fino a quando non hanno rinvenuto l’anziano genitore dentro il pozzo. Sono stati subito allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Azzurra e l’automedica del 118 di Fermo, oltre a una pattuglia dei carabinieri. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare l’anziano, aiutando anche un sanitario a calarsi nel pozzo (dove, visto il periodo siccitoso non c’era acqua), stabilizzando il ferito, imbragandolo e portandolo fuori per poi sottoposto ad ulteriori controlli e accertamenti. Considerata l’età e la dinamica dell’incidente, è stato disposto il trasferimento all’ospedale regionale, ad Ancona, in eliambulanza. Erano circa le 2 quando Icaro è arrivato in zona, costretto ad atterrare al campo sportivo ‘Montevidoni’ (dove erano garantite le condizioni per un sicuro atterraggio in notturna) per ripartire con il paziente a bordo, alla volta di Torrette, dove sarebbe stato sottoposto agli esami e alle cure del caso. Nel frattempo, il pozzo è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco.

m.c.