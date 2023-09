Gli cade la porta da calcetto addosso, grave 11enne a Porto Sant’Elpidio

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 17 settembre 2023 - Insieme ad alcuni amici si è introdotto in un campo da calcetto in fase di ristrutturazione e la porta, non fissata al terreno, gli è caduta addosso centrandolo in testa.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi e ad avere la peggio è stato un ragazzino di 11 anni di Porto Sant’Elpidio, che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale pediatrico “Salesi” di Ancona.

Il dramma si è consumato nella frazione Corva di Porto Sant’Elpidio, poco dopo le 18.30, quando l’11enne si è introdotto insieme ad alcuni amici in un cantiere comunale, quello della piattaforma polifunzionale, i cui lavori sono iniziati nei giorni scorsi. Una volta all’interno, il gruppetto ha iniziato a giocare con la palla, utilizzando una delle porte presenti nel campetto, ma non fissate al terreno proprio perché in fase di manutenzione.

Il ragazzino si è aggrappato alla traversa della porta da calcetto, che si sbilanciata fino a cadere addosso all’11enne, schiacciandolo a terra. Nella caduta il ragazzino ha riportato anche un trauma cranico.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio che, vista la gravità della situazione, hanno chiesto il trasferimento dell’11enne ad Ancona. Il ragazzino, una volta stabilizzato, è stato caricato in elicottero e trasportato al pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravi a causa del forte trauma cranico, anche se durante le operazioni di soccorso è rimasto sempre cosciente.