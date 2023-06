Cade un pino, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a piazza Mentana ieri pomeriggio: erano infatti circa le ore 16 quando un pino di grandi dimensioni è collassato cadendo rovinosamente sopra un camion in transito: "Meno male che in quel momento non passava nessuno e che la pianta non abbia colpito la cabina del mezzo pesante. Ma il solo pensiero di quello che sarebbe opotuto accadere mi fa venire i brividi" racconta l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco, Lauro Salvatelli, che si trovava per caso a passare nelle vicinanze e che è subito intervenuto allertando i vigili del fuoco di Fermo e gli agenti della polizia locale di Porto San Giorgio e disponendo la chiusura della strada. Una strada, per la precisione via Lepanto molto frequentata, l’unica che raccoglie tutto il traffico proveniente dal viale della Vittoria (da nord) e unisce via XX Settembre con via Nazario Sauro, che è la prima parallela ad ovest del lungomare. Prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Fermo hanno provveduto a tagliare la pianta, scansandola dalla strada e ripristinando la percorribilità: “L’incidente ci spinge ancor di più, rispetto a quello che come Amministrazione già facciamo, facciamo a vigilare sul nostro patrimonio di piante mettendole in sicurezza. Urge l’effettuazione di un monitoraggio di quelle più a rischio. Preoccupa il fatto che quasi quotidianamente assistiamo ad una caduta e Dio non voglia che capiti di essere meno fortunati rispetto a ciò che è accaduto a piazza Mentana” aggiunge l’assessore: "Una cosa è certa – la sua chiosa - non possiamo fare affidamento sempre e solo sulla buona sorte".