Cadono calcinacci da un edificio Lungomare chiuso

Verso le 19 di ieri la viabilità sul lungomare Gramsci è stata deviata in via Baracca, a seguito dii un intervento dei vigili del fuoco allertati per la caduta di calcinacci sulla strada da un edificio privato, per fortuna senza colpire nessuno. I vigili del fuoco per garantire la massima sicurezza a chiunque passasse nei pressi dell’edificio in questione hanno stabilito la deviazione obbligatoria del traffico proveniente da nord in via Baracca. Inoltre hanno deciso la chiusura al traffico del tratto di lungomare compreso tra le vie Baracca e Magellano. Rimane perorribile la pista ciclabile.