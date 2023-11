Cadono calcinacci dall’ex cinema. Messa in sicurezza la facciata est

Che dalle facciate dell’ex cinema Excelsior cadano calcinacci è il minimo che ci può aspettare da quell’immobile decrepito, pericolante e pericoloso per la pubblica incolumità. I calcinacci venuti giù dalla facciata est dell’Excelsior per fortuna non hanno provocato danni a persone o cose. Chiamati dalla polizia locale sono comunque intervenuti i vigili del fuoco di Fermo che hanno messo in sicurezza la facciata est. Il tratto di marciapiede sottostante è stato transennato e inibito ai pedoni. Anni or sono l’ex cinema è collassato rovinosamente al suo ’interno, con la conseguente necessità di porre in sicurezza non una faccciata bensì l’intero fabbricato, divenuto ricettacolo di ratti e piccioni. Come si sa, dopo un’estenuante trattativa, che è durata anni ed ha coinvolto Comune, proprietà e soprintendenza regionale ai monumenti, è stato raggiunto un accordo per il recupero dell’ex cinema Excelsior da parte della proprietà, con possibilità di iniziare i lavori dopo due anni dalla firma della convenzione tra Comune e proprietà, che attualmente è in itinere. In ogni modo, nessuno vieta di avviarli subito considerato che la relativa pratica è pressoche definita sia sotto gli aspetti tecnici che burocrstici. I sangiorgesi non hanno sopportato abbastanza per tanti, anni, quella struttura indecorosa, pericolosa e squalificante, nel centro della città, da poterla vederla finalmente risanata? La ruspa in azione fin da subito farebbe tirare loro un sospiro di sollievo e lo considerebbero come un modo per farsi perdonare di quell’immonda presenza, sfregio alla città di Porto San Giorgio.