Cadono grossi pezzi di cemento dal cavalcavia autostradale a Porto San Giorgio

Quando hanno visto quei pezzi di cemento staccarsi dal cavalcavia autostradale, hanno sicuramente pensato alle recenti tragedie legate al crollo di ponti e sovrappassi. Per questo motivo alcune famiglie che risiedono nei pressi, a Porto San Giorgio, hanno subito allertato i vigili del fuoco, che hanno effettivamente costatato che dei frammenti, neanche tanto piccoli, si erano staccati dalla struttura in cemento armato del cavalcavia ed erano caduti lungo la strada provinciale Fermana. Fortunatamente il materiale, di dimensioni ridotte, non ha centrato alcuna auto in transito. Come detto, i residenti hanno chiamato i vigili del fuoco che sono immediatamente intervenuti con due equipaggi, che hanno ispezionato la struttura e subito rimosso i pezzi di cemento sulla carreggiata. Dopo la celere ispezione, i vigili del fuoco hanno provveduto a segnalare la situazione alla Società Autostrade. Per ora solo tanta paura, ma le condizioni del cavalcavia sono sicuramente da monitorare periodicamente.