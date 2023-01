Cagnolino picchiato, scatta la denuncia

Una violenza ingiustificata e assurda, così una donna residente nel quartiere di San Girolamo racconta la follia di una notte che ha portato un cagnolino in coma, a lottare tra la vita e la morta. Tutto è successo la sera del 30 dicembre scorso, il cagnolino di piccola taglia, molto conosciuto nella zona, girava da solo, il suo inseparabile amico era ricoverato in ospedale. Senza apparente motivo, un uomo della zona ha preso a bastonate il cane, riducendolo in coma con il cranio fratturato. Provvidenziale l’intervento della donna e di un veterinario che hanno posto fine alla violenza e soccorso l’animale, oggi in clinica in condizioni cliniche. "E’ un cane piccolo e anziano – racconta la donna – ha 12 anni e ha sempre vissuto con il suo proprietario novantenne che oggi non si dà pace. la riconoscenza va al veterinario che mi ha aiutato e a tutte le persone che ci sono state vicine. È partita una denuncia d’ufficio, il maltrattamento di un animale causato per crudeltà e senza necessità ha pene serve, è prevista la reclusione da tre mesi a un anno e multe da 3 mila a 15 mila euro, che aumentano ancora se l’animale muore. Questo però ci consola fino ad un certo punto, so che alcune associazioni ambientaliste si stanno facendo carico del caso, è importante parlarne perché non si debba arrivare a vedere episodi simili. L’uomo che sta perdendo il suo compagno di passeggiate è disperato, speriamo solo che non ci siano danni permanenti purtroppo non sono molto ottimista, troppo gravi le ferite riportate".

La raccomandazione è sempre quella di tenere gli animali sotto controllo, è rischioso farli circolare da soli: "Mi auguro che non si ripeta più una situazione di violenza come quella a cui ho assistito, non c’è nessuna giustificazione, sono gesti che non si devono fare, bisogna educare soprattutto i più giovani al rispetto della vita, in ogni sua forma", conclude la donna.