CronacaCala il sipario su ’Visioni del futuro’: "Il cinema di qualità sa far riflettere"
29 ott 2025
SILVIO SEBASTIANI
Cronaca
Cala il sipario su ’Visioni del futuro’: "Il cinema di qualità sa far riflettere"

Il progetto ideato e curato dallo scrittore Marco Rotunno è stato realizzato grazie all’associazione Luce e Sentieri.

Si è chiusa positivamente la rassegna cinematografica ’Visioni del futuro’, progetto ideato dallo scrittore e curatore Marco Rotunno e realizzato dall’associazione di promozione sociale Luce e Sentieri: quattro domeniche dedicate ai capolavori della fantascienza, culminate al teatro con la proiezione di Interstellar di Christopher Nolan. Un evento che ha confermato, ancora una volta, come il cinema di qualità sappia raccogliere comunità, riflessione e convivialità in un unico grande abbraccio culturale. La rassegna ha trasformato il teatro in "finestra sull’universo": dal muto visionario di Metropolis passando alle inquietudini tecnologiche di Blade Runner e alle domande cosmiche di 2001: Odissea nello spazio, fino alla serata conclusiva con Interstellar. Ogni proiezione è stata accompagnata da un’introduzione critica e da momenti di dibattito e degustazione che hanno trattenuto il pubblico in città e consolidato la formula culturale.

L’evento è stato reso possibile anche grazie al patrocinio del Comune e al sostegno di partner locali: Katia Angiolini (Privat Banker Mediolanum), Orione Video e Audio, AMS web e tutto lo staff dell’aperitivo conviviale "Aspettanto Rosso di Sera". Sul palco, dopo gli interventi istituzionali, il sentito ringraziamento dell’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti a Giacomo De Angelis e a Laura Gioventù, presidente dell’associazione Luce e Sentieri.

