Cala il sipario sul ‘Festival Fermano in Storia’

Si concluderà oggi alle 16 nella sala consiliare di Grottazzolina e successiva vista al museo, il programma della prima edizione del ‘Festival Fermano in Storia’, ideato dall’associazione Worldland a cura di Dario Aspesani, Aldo Ferracuti e Lara Giancarli. Il festival storico culturale in forma itinerante ha toccato i comuni di Montegiorgio, Belmonte Piceno e si chiuderà appunto a Grottazzolina con una giornata interamente dedicata ai Piceni, ma sono stati numerosi gli spunti dedicati alla storia e miti del territorio. L’evento prenderà il via alle 16 con la presentazione dell’allestimento della nuova mostra intitolata ‘Generazioni di Piceni’, saranno presenti anche gli archeologi Carla Di Cintio e Alberto Rossi della società ‘Abaco Cooperativa’. Durante l’incontro saranno illustrate le novità realizzate all’interno del Pil ‘Itinerari di storia’ come reperti riprodotti con la tecnica dell’archeologia sperimentale che potranno essere maneggiate dai visitatori, la vetrina delle tecnologie antiche, la ricostruzione di un tipico abito di dama picena, oltre alla riproduzione di un antico telaio e molto altro. Al termine sarà possibile partecipare alla visita guidata alla mostra allestita nei locali di palazzo Benedetti.