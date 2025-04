Cala il sipario sull’operetta

Ultimo appuntamento con l’operetta al Teatro Comunale di Porto San Giorgio il 26 aprile alle 17 con un classico del primo Novecento italiano, di Carlo Lombardo "La Duchessa del Bal Tabarin". In scena gli artisti della "Compagnia Lirica Incontri d’Opera". Nei panni della Duchessa Frou Frou di Pontarcy il soprano Camilla Pomilio (in foto), in quelli del principe Ottavio di Chantal il tenore Angelo Caprara, Edy, avvenente telefonista, sarà il soprano Patrizia Perozzi, e nelle vesti del Duca di Pontarcy, Ministro delle Poste e dei Telegrafi a Parigi, il basso-baritono Davide Bartolucci. A ricreare l’atmosfera parigina del Bal Tabarin, celebre locale parigino, in gran voga durante la Belle Epoque, il corpo di ballo diretto dalla ballerina e coreografa Natalia Ciarrocchi. Al Pianoforte il M°Concertatore Davide Martelli. Adattamento drammaturgico, regia, narrazione e costumi sono a cura di Paolo Santarelli. Le scenografie sono state create dagli studenti del Liceo Caro-Preziotti-Licini di Fermo-Porto San Giorgio. Un appuntamento da non perdere, chiosa l’Assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti, per riscoprire la bellezza e il sentimento di questo genere musicale in voga tra fine ‘800 e primi del ‘900. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, il teatro aprirà al pubblico dalle 16,30. Per informazioni rivolgersi al numero 392-445012