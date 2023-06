Calcetto al liceo: ecco i trionfatori del torneo

"Per l’ultima volta indossate la maglia, portateci la coppa": così recitava uno dei numerosi striscioni al campetto del Ricreatorio San Carlo sede, delle finali della Serie A Caro- Mondiale 2023, il torneo di calcetto tra gli studenti del liceo classico e scienze umane cittadino ‘Annibal Caro’ che, insieme a quelli di Itet e liceo scientifico, animano Fermo sul finire dell’anno scolastico.

Ad aprire le danze, la finale femminile: le ragazze della ‘furia rossa’ della Spagna, ovvero la classe 3CC, hanno avuto la meglio sulle bianco celesti dell’Uruguay del 3BC grazie alla rete della fantasista Alice Malintoppi che insieme alla capitana Kathrina Pacini, Ludovica Guetti, Camilla Funari, Rebecca Cichella e Chiara De Santis ha alzato al cielo l’ambita coppa. Durante la premiazione, il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore allo sport Alberto Scarfini hanno sottolineato l’entusiasmo dei ragazzi; la vice preside Giuliani si è complimentata per la particolare cura nell’organizzazione mentre di ‘indossare sempre la maglia del coraggio e della gentilezza’ ha parlato la sorella di Matilde Porto, la studentessa scomparsa nel 2018, cui la serata era dedicata. Adrenalina alle stelle quando le compagini della finale maschile sono scese in campo: pubblico da record, fumogeni, fuochi, immagini proiettate sulle pareti del palazzo di via Roma, due schermi per il ‘live’ della partita, una kiss cam e un drone. Al triplice fischio dopo i tempi supplementari, l’arbitro Pipponzi ha convalidato la vittoria della selecao brasiliana del 5DE del liceo scienze umane: Alberto Imperato, Antonio Iommi, Alessio Baldassarri, Tommaso Scendoni, Leonardo Pratesi e Tommaso Paccapelo si sono imposti con il risultato di 5-3, di cui 2 contestati rigori, sugli azzurri dell’Italia ovvero gli alunni del 5CC del classico tra le cui fila ha spiccato il capocannoniere nonché miglior giocatore Omar Boudal. Premiato anche Federico Germani quale giovane rivelazione del torneo e Federico Chimenti come miglior portiere. "La Serie A Caro non è solo un torneo – ha sottolineato Andrea Aria del comitato organizzatore – è quel che nasce da ogni studente: il fuoco del nostro torneo sia come quello della pace e non si spenga mai".

Gaia Capponi