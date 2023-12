Prende al calci la bici della ex e aggredisce i carabinieri, uomo nei guai

Porto San Giorgio (Fermo), 17 dicembre 2023 - Nonostante il loro rapporto sentimentale si fosse interrotto da tempo, lui continuava a perseguitarla. Poi, dopo l’ennesima richiesta di aiuto, è stato sorpreso dai carabinieri a prendere a calci la bicicletta della sua ex fidanzata e, invece di calmarsi, si è scagliato contro i militari dell’Arma in servizio.

Per questo motivo i carabinieri della stazione di Porto San Giorgio hanno denunciato alla Procura della Repubblica un uomo del posto, già noto per i suoi trascorsi giudiziari, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di beni esposti in luogo pubblico.

L’intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione al numero d'emergenza 112, in cui si allertava che l'uomo aveva preso di mira una bicicletta nei pressi del luogo di lavoro della sua ex fidanzata. Quando l'uomo è stato sorpreso in flagrante, alla vista dei carabinieri ha tentato di affrontarli fisicamente. Particolare di non poco conto è che la giovane donna aveva precedentemente avanzato nei confronti dell'uomo una richiesta di ammonimento per stalking, evidenziando il contesto di disagio e timore in cui si trovava. Il rapido intervento dei militari dell’Arma ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza della vittima. I vertici dell’Arma sottolineano ancora una volta l'importanza della tempestiva denuncia da parte di cittadini vittime di abusi e stalking, e ribadiscono il proprio impegno nella prevenzione e repressione di comportamenti violenti e persecutori. La presenza costante sul territorio, associata alla prontezza di intervento, rappresenta un deterrente fondamentale per contrastare fenomeni di questo genere, come è altrettanto fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per garantire la sicurezza e la tutela dei diritti di tutti.