Prende a calci un cane: “Non è addestramento”

Fermo, 15 ottobre 2025 – E’ accusato per aver sottoposto un cane lupo cecoslovacco a sofferenze psichiche e fisiche. Per questo motivo il celebre animal trainer Claudio Mangini, di Ponzano, è comparso ieri davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di maltrattamento di animali. Nel corso dell’udienza è stato ascoltato il consulente tecnico di parte Enrico Moriconi, medico veterinario ed etologo, che ha spiegato come il gesto documentato non avesse alcuna finalità rieducativa, ma avesse provocato al cane solo dolore e lesioni fisiche e psicologiche. Moriconi ha inoltre ricordato la posizione ufficiale della Federazione nazionale Ordini veterinari italiani, che condanna in modo esplicito l’uso di metodi violenti nel cosiddetto addestramento.

Presente alla nuova udienza del processo l’associazione per in diritti degli animali Lndc, che si è costituita parte civile nel procedimento e continuerà, insieme ad altre tre associazioni animalistiche, a seguire il percorso giudiziario per ottenere giustizia. “Addestrare con la violenza – ha dichiarato il presidente di Lndc, Piera Rosati – non significa educare, ma sottomettere. L’educazione vera nasce dalla fiducia, dalla comprensione e dal rispetto reciproco tra uomo e animale. Chi usa calci, collari a strozzo o punizioni fisiche non insegna nulla: infligge solo sofferenza e paura". L’imputato, difeso dall’avvocato Simone Moriconi, era finito nell’occhio del ciclone dopo essere stato ripreso mentre prendeva a calci e sottoponeva a violenze psicologiche un cane di razza lupo cecoslovacco, affermando che quello era il suo modo di educare certi tipi di animali.

Il video, effettuato da una persona presente alla scena, era finito sul web e su Facebook, fino a diventare virale. L’addestratore di Ponzano di Fermo, con decennale di esperienza in cinema, pubblicità, televisione, documentari, cortometraggi e video musicali, nonché proprietario e direttore di un programma di allenamento per animali, era stata poi denunciato e rinviato a giudizio. Nel corso della prima udienza, rappresentati dagli avvocati Anna Indiveri, Enrico Sciarroni e Costanza Di Leo, si erano costituti parte civili i presidenti di quattro associazioni animaliste di Milano e Roma, tra cui quella della nota politica, imprenditrice, attivista e conduttrice televisiva, Michela Vittoria Brambilla. La prossima udienza è fissata per il 10 febbraio, quando saranno ascoltati i testimoni della difesa e successivamente si terrà la discussione del processo.