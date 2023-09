Calci e pugni alla ex compagna. Ammonimento del questore

Prima l’ha aggredita verbalmente, poi l’ha colpita violentemente con calci e pugni perché non voleva riallacciare una relazione con lui. Per questo motivo il questore di Fermo ha notificato un provvedimento di ammonimento per violenza di genere ad un 40enne di Ascoli. Come ricostruito dagli uomini della squadra volanti della polizia, intervenuti nel cortile di un’abitazione privata di Porto Sant’Elpidio a seguito della segnalazione di un’animata lite, l’uomo si era reso poco prima responsabile di un’aggressione violenta, con calci e pugni, ai danni della ex compagna con la quale aveva trascorso la sera in uno chalet del litorale.

L’ira del 40enne si sarebbe scatenata a seguito del rifiuto della vittima di riallacciare la relazione sentimentale. Le violenze, come ricostruito dagli agenti, non sarebbero isolate, ma diversi sarebbero gli episodi avvenuti nel corso della relazione durata diversi anni. Proprio a seguito di quest’ultimo episodio e dei pregressi comportamenti, il questore ha ritenuto di intervenire in via d’urgenza emettendo il provvedimento di ammonimento. Da qui la convocazione in questura, dove personale di polizia qualificato e specializzato in materia di violenze domestiche, ha notificato ieri all’uomo il provvedimento che rappresenta una sorta di avvertimento a cambiare atteggiamento nei confronti della vittima, pena la possibilità di irrogazione di misure di prevenzione ancora più incisive. Nel contempo, e ancora in un’ottica preventiva, al 40enne ascolano sono stati illustrati i percorsi da seguire presso le strutture specializzate della provincia in materia di gestione dei soggetti con indole violenta, dove poter intraprendere un’attività di riconsiderazione dei propri comportamenti. La misura dell’ammonimento rappresenta, tra le misure di prevenzione adottabili dal questore, la prima forma di intervento atta a scongiurare quelle gravi forme di violenza domestica, fisica, psicologica o economica, che si verificano in ambiente familiare o in ambito di rapporti di coppia, con i propri coniugi o partner attuali o passati, prima che le stesse assurgano a fatti più gravi. Con il provvedimento di ieri sono 29 gli ammonimenti emessi dal questore di Fermo per violenza domestica e stalking da inizio anno.