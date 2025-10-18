Calci e morsi alla figlia, condannata la mamma

Fermo, 18 ottobre 2025 – Era accusata di aver sottoposto la figlioletta ad una lunga serie di violenze psicofisiche e persino di averla presa a calci e a morsi. Per questo motivo una 40enne del fermano, difesa dall’avvocato Stefano Simonetti, è comparsa davanti alla Corte d’Appello di Ancona per rispondere di maltrattamenti in famiglia nei confronti della figlia di 9 anni e di lesioni aggravate. In primo grado la donna era stata condannata a due anni e due mesi. Condanna che in Appello è stata confermata per le lesioni con una pena di otto mesi. Assolta la mamma, invece, per l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il padre della bambina, a cui è stata affidata la figlia, si era costituito parte civile ed era rappresentato dall’avvocato Marco Gradassi. La condanna in secondo grado arriva dopo la nuova ricostruzione in aula in cui è emerso di come la bambina fosse terrorizzata dalla madre e dei timori manifestati ogni volta che doveva tornare nella casa materna, dove si erano consumati i presunti maltrattamenti, culminati con un episodio, avvenuto nel gennaio 2020, in cui la bambina aveva chiesto alla mamma, che usciva sempre con le amiche, di non lasciarla sola.

L’ira della donna si era concentrata sulla piccola che era stata presa a morsi quindi a calci su tutto il corpo e in particolare allo stomaco. La nonna aveva cercato invano di difendere la nipotina, ma aveva dovuto soccombere alla figlia che aveva picchiato anche lei. La bambina era finita al pronto soccorso di Fermo dove i medici avevano riscontrato i segni di violenza sul corpo della piccola e avevano segnalato l’episodio ai carabinieri del Norm, Nucleo operativo e radiomobile di Fermo. I medici avevano comunicato ai militari dell’Arma di aver curato una bambina picchiata dalla propria madre, e questi avevano immediatamente attivato il cosiddetto ’codice rosso’. La piccola vittima dapprima era stata affidata al padre, nel frattempo separatosi dalla moglie. Dopo aver svolto nelle immediatezze i dovuti urgenti accertamenti, i carabinieri avevano informato la Procura della Repubblica di Fermo che, sempre su richiesta dei militari dell’Arma, aveva emesso un’ordinanza cautelare nei confronti della mamma del divieto di avvicinamento e aveva fatto scattare la denuncia per maltrattamenti in famiglia nei confronti di minore e lesioni aggravate.