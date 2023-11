Calcinari attacca l’amministrazione: "Inconcludente"

Benvenga la rinnovata attenzione per le infrastrutture del fermano secondo il consigliere di Fd’I, Gionata Calcinari che plaude alla Regione, mentre non lesina attacchi al sindaco Alessio Pignotti per come sta gestendo le due macro opere previste per Sant’Elpidio a Mare: sul versante del Chienti, la bretella con Civitanova Marche e, sul versante del Tenna, l’assenza di un ponte di collegamento tra la frazione Luce e la futura mare-monti. Nel primo caso, è noto che Pignotti continua il braccio di ferro con la Regione per ottenere la modifica del tracciato della bretella per evitare che attraversi l’abitato di Bivio Cascinare. Un attivismo che Calcinari critica: "Riscontriamo un anno di ritardo sulla progettazione per le continue osservazioni, alcune legittime, altre del tutto inopportune, ostruzionistiche e costosissime di Pignotti, tanto da far dedurre che non voglia più realizzare l’opera. E pensare che, in campagna elettorale, c’era anche lui, non si sa a che titolo essendosi dimesso da assessore, ai primi incontri in cui si ragionava sul tracciato, con l’allora sindaco Terrenzi. Forse non aveva capito di cosa si stava parlando se adesso sta facendo così tante obiezioni". Un attacco politico in piena regola quello di Calcinari che non dispiacerà ad esponenti regionali impazienti di chiudere la pratica. Sul versante del Tenna "senza il ponte verso la mare-monti, rischiamo di restare tagliati fuori. Io ne avevo parlato in campagna elettorale, Pignotti no e, adesso, si è accorto del problema di cui forse non aveva capito l’importanza, né l’urgenza. Ciò che è peggio è che ad incontri come quello svoltosi a Fermo con la Regione sulle infrastrutture, Pignotti non c’è. Non è andato a perorare le cause della sua città. E’ assente sui tavoli che contano. E’ un’amministrazione inconcludente".