Calcinari: "Il caso Pezzolla a Sant'Elpidio sicuro avrà seguito"

Non è finita la querelle innescata dal capogruppo di Fd’I, Gionata Calcinari nei confronti dell’assessore all’urbanistica, Stefano Pezzola, tacciato di conflitto d’interessi su una pratica legata alla correzione del Prg di un’area dove c’è il casotto per la vendita della frutta di un parente (che non è il proprietario del terreno). "Io resto sulle mie posizioni e sono sicuro che ci sarà un seguito in questa storia – assicura Calcinari –. Confermo la fretta con cui la pratica è stata portata all’ultimo momento in commissione, e poi in consiglio. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica da parte dalla proprietaria del terreno risale a inizio agosto. Considerate ferie e feste patronali, è approdata in consiglio in tempi rapidissimi. Altre pratiche aspettano mesi e mesi". Oltre a questa e altre disquisizioni di consiglieri di maggioranza e minoranza, hanno fatto rumore il silenzio del sindaco Alessio Pignotti, e ancora di più, l’intervento del capogruppo di maggioranza, Matteo Verdecchia che, difeso l’operato di Pezzola, ha lanciato una stoccata politica a Fd’I, rivelando che "da cinque mesi sta facendo moine all’amministrazione per chiedere un posto in giunta e non avendo ottenuto alcunché, adesso la butta in caciara. E’ chiaro che, dopo questa vicenda, Fd’I resterà all’opposizione".