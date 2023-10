Calcinari: "Niente diretta per il consiglio comunale" a Sant'Elpidio a Mare

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, dai banchi della minoranza sono stati di nuovo fatti presenti disservizi che compromettono la trasparenza dell’attività amministrativa, sollecitando per l’ennesima volta presidenza del consiglio comunale e segreteria generale a porvi rimedio. E’ stato sottolineato che, ormai, Sant’Elpidio a Mare è l’unico Comune che ancora ha difficoltà a garantire una regolare diretta del consiglio comunale audio e video. "Lo abbiamo sollecitato otto mesi fa – ha affermato il consigliere meloniano Gionata Calcinari – e ci è stato risposto che si trattava di modificare il regolamento comunale. Di recente abbiamo inviato un’altra mail di sollecito senza ottenere risposta. Adesso invito a convocare entro un mese la commissione per consentire la modifica del regolamento per lo streaming. Spero di non dovermi rivolgere al Prefetto per esortarvi a svolgere le mansioni che spettano al presidente del consiglio". Non va meglio con la pubblicazione di delibere di giunta all’albo pretorio: "Vengono pubblicate con settimane, quando non mesi di ritardo, impedendo a noi consiglieri di svolgere il nostro lavoro e ai cittadini di avere una tempestiva e puntuale informazione".