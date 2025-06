Calcinari sindaco, battuto Orsili: "Un risultato davvero eccezionale"

SANT’ELPIDIO A MARE

E’ rimasto fin dall’inizio ad attendere i risultati che arrivavano dalle 15 sezioni nella sede elettorale, Gionata Calcinari ma quando sono arrivati i dati dei seggi determinanti, tutti ampiamente favorevoli, è stato solo tempo di prendere atto che sì, la corsa alla poltrona di sindaco era stata vinta e che quella poltrona spettava proprio a lui. Il primo a congratularsi è stato il consigliere regionale Andrea Putzu e tra i due c’è scappata pure una lagrimuccia perché entrambi consapevoli della portata di questa vittoria. Subito dopo, l’abbraccio con Giovanni Martinelli, felice di aver perso il primato di unico sindaco di centrodestra della città a favore di Calcinari (all’epoca suo assessore insieme a Rossano Orsili). L’altro abbraccio del neo sindaco è stato per la moglie Lucia. E poi, via vai, tutti i Fd’I del comprensorio fermano, venuti a dargli manforte. E ci scappa anche la telefonata del presidente della Regione, Francesco Acquaroli che si congratula con lui. "Partiamo da questo importante risultato eravamo molto ottimisti visto l’importante risultato al primo turno. Siamo riusciti a mantenere i nostri voti e a crescere. E’ un risultato importante. Ringrazio tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia con uno scarto davvero importante. Oggi festeggiamo e domani tutti subito al lavoro per rilanciare la città". Calcinari rinnova il suo più sincero grazie ad una città che ha scelto di cambiare, che, per dirla con il coro che hanno intonato i suoi supporter, ha capito che ‘Meritiamo di più’, parafrasando lo slogan della campagna elettorale.

"E’ un risultato veramente eccezionale e non posso che ringraziare tutti i candidati e tutti coloro che hanno creduto fin dall’inizio che questa città potesse essere finalmente rilanciata. Noi ce la metteremo tutta". Quando gli si chiede a chi dedica questa vittoria, le parole muoiono in gola a Calcinari che fa fatica a parlare: "La dedico a tutti coloro che non ci sono più e che avrebbero festeggiato insieme a noi, oggi".

Domanda di rito: la prima cosa che farà da sindaco?

"Sicuramente bisognerà rimettere mano alle manutenzioni perché le strade, il verde, la pulizia versano in condizioni pietose. Bisognerà lavorare sin da subito su questo".

Una parola anche per Rossano Orsili.

"E’ stato un competitor importante. Ha fatto una scelta, sin dall’inizio che noi non abbiamo condiviso. La città non ha assolutamente appoggiato il suo progetto e ha dato fiducia al nostro progetto che era quello di rilancio della nostra coalizione".

La percentuale del referendum è stata elevata ma non ha influito sul risultato finale di un candidato di centrodestra: "Noi abbiamo invitato tutti i cittadini ad andare a votare al referendum e ovviamente sulla scelta del candidato sindaco hanno votato Calcinari, la sua coalizione e il progetto di rilancio della città".

Che rapporto avrà con l’opposizione?

"Assolutamente di collaborazione. La città deve crescere insieme e dobbiamo cambiare insieme questa città e se c’è collaborazione nell’interesse generale sicuramente Sant’Elpidio a Mare ne beneficerà".

Marisa Colibazzi