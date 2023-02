Calcinaro: a settembre lo spazio vicino al Buc

Dopo la presa di posizione della consulta degli studneti sulla carenza di spazi e aule al Conservatorio anche l’ex presidente, Carlo Verducci prende posizione a favore della storica realtà culturale della città: "Il Conservatorio Pergolesi, un gioiello artistico-culturale nel cuore di Fermo, è in difficoltà. Si legge con sconcerto e profonda tristezza l’appello-denuncia lanciato oggi dagli studenti, che mette a nudo le responsabilità di chi dovrebbe intervenire, fa promesse, ma poi resta tutto come prima. Il terremoto del 2016 ha reso insostenibile per la didattica una situazione già difficile, che mai si è voluta risolvere, da una amministrazione all’altra, nonostante ci fossero soluzioni praticabilissime e risolutive. Ci sono fondi stanziati dal 2017 e mai impegnati fino a ora, leggo. Eppure nella primavera del 2019 era intervenuta un’ architetta della Soprintendenza regionale per dare il via al relativo progetto. Non è accettabile che a sette anni dal terremoto nulla si sia mosso per risolvere le difficoltà create da 13 aule inagibili".

Il sindaco, Paolo Calcinaro, offre una prima risposta, rassicurando la direzione sul fatto che da settembre potrà essere a disposizione lo spazio adiacente al Buc, proprio accanto al Conservatorio, che sarà messo a disposizione degli studenti non appena saranno terminati i lavori del mercato coperto. È un primo passo, la svolta vera si avrà quando si chiuderà il cantiere infinito che ha incontrato innumerevoli difficoltà e che si inceppa di continuo. Nel frattempo sempre la Provincia si sta temporaneamente facendo carico delle spese per le utenze, si parla anche di 80mila euro l’anno, ma non è una soluzione a lungo termine, bisognerà trovare una strada certa per evitare di dover aumentare le tariffe a carico degli studenti.