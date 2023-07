Calcinaro blinda l’area del Girfalco "Via le auto, il parco resterà libero"

"Non è un parcheggio il parco del Girfalco, è lo spazio più bello e fresco della città e va offerto così ai turisti". Lo ribadiscono i fermani sui social, lo sottolinea Italia Nostra, lo spazio intorno alla cattedrale non può essere sempre coperto di auto. Ne è convinto anche il sindaco Paolo Calcinaro che assicura: "C’è un accordo con la Curia per cui l’area vicino alla cattedrale si apre per eventi straordinari, per cerimonie e situazioni importanti. Poi però capita che ci siano eventi privati o situazioni che vedono lo stesso la presenza delle auto, siamo pronti a regolamentare la questione, già da agosto, sempre di concerto con i referenti della Diocesi. Il parco appartiene a tutti e va tenuto il più possibile libero dalle auto".

Del resto, per garantire la qualità della vita ai cittadini bisogna pensare anche alle piccole cose, a prendersi cura degli spazi e a dare un’impressione di attenzione e sensibilità. Lo ha ribadito il presidente di Italia nostra, Gioacchino Fasino, nel riproporre una situazione che nei giorni scorsi è stata discussa anche sui social, in seguito alle segnalazioni per le transenne, sistemate intorno al grande cedro del Girfalco. Allarme poi rientrato con lo stesso sindaco Calcinaro che ha spiegato come pianta abbia necessità di un trattamento specifico per aver manifestato segnali di sofferenza e dunque l’area andava limitata per forza, alle auto e ai pedoni: "Siamo comunque in procinto di portare avanti lavori migliorativi del parco, che riguardano anche l’asfalto verso la Cattedrale, assicura il primo cittadino, dunque è chiaro quanto il Girfalco sia tra i nostri progetti più sentiti e importanti".

La proposta che Italia Nostra torna a fare è quella di pedonalizzare interamente il parco, facendo valere i divieti di accesso presenti nel viale della cattedrale ed in tutta l’area che la fiancheggia evitando così la sosta di autovetture che in alcuni giorni arrivano persino sopra il selciato del sagrato. "Il rispetto del divieto di sosta consentirebbe inoltre di eliminare "alla radice" il problema di salute del cedro più famoso della città, attorno al quale non sarebbero più necessarie transenne", spiega ancora Fasino. Una pedonalizzazione che dovrebbe "portare con sé una serie di interventi – aggiunge –, oltre alla sistemazione dell’asfalto, ci vorrebbe anche la realizzazione di una nuova illuminazione che valorizzi la prospettiva ed il viale di lecci, la chiusura totale al transito veicolare di via del Teatro Antico, la cui pavimentazione ha subito degli evidenti danneggiamenti e avvallamenti, la realizzazione di una balconata di affaccio dalla via omonima verso l’antica cavea del teatro, arretrando il cancello di accesso al conservatorio dello spazio necessario alla realizzazione di un belvedere per far comprendere la conformazione della struttura.

Angelica Malvatani