Calcinaro e la sanità: "Sarà fondamentale la riconversione del vecchio ospedale"

Il futuro della sanità fermana passa per una vera riconversione del vecchio Murri. Ne è convinto il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, che critica chi organizza sit in "davanti ai luoghi dove si soffre o si lavora dando tutto". il riferimento è alla recente manifestazione organizzata dal Partito Democratico, alla presenza del candidato Governatore Matteo Ricci, proprio di fronte all’ospedale, dove si è discusso dei problemi della sanità fermana. Per Calcinaro proprio il Murri, che a breve dovrebbe svuotarsi dopo il trasloco dei servizi sanitari al nuovo ospedale di San Claudio, prevista per i primi mesi del nuovo anno, dovrebbe avere un destino misto: "Penso all’attuazione di 20/30 posti letto di cure intermedie per cronici e lungodegenti: ciò permetterebbe di lasciare nei reparti del nuovo ospedale solo le acuzie, con maggiori posti per ricoveri anche provenienti dal pronto soccorso che, a quel punto, sarebbe molto sgravato".

Calcinaro ha sempre detto che è necessario aprire subito un confronto sul Murri, proprio per dare all’organizzazione sanitaria del territorio quelle risposte che aspetta da troppo tempo. Tra l’altro il sindaco di Fermo è anche il presidente della Conferenza dei sindaci che non ha mai affrontato la questione del futuro del nuovo ospedale: "L’altro passaggio fondamentale, assicura Calcinaro, è l’accorpamento al Murri di una nostra eccellenza forse troppo poco conosciuta: l’Inrca, che fa sanità e ricerca. E che con i servizi rimanenti al Murri potrebbe ancora di più svilupparsi e valorizzarne l’intero contenuto".

Secondo Calcinaro al Murri dovrebbe restare anche un appoggio congiunto per i nostri medici di base, con possibilità di prima diagnostica e punto analisi immediato, dunque ambulatori a servizio del territorio: "Ribadisco la possibilità di prevedere spazi per gli uffici provinciali, oggi al centro del polo scolastico, in modo da rendere aule proprio al sistema scolastico: ma questa riguarderebbe una parte degli edifici extra sanitaria. Sono obiettivi immediati che non risolveranno tutto ma darebbero una grande mano. di sicuro ci sono servizi da potenziare, l’intenzione è portare l’emodinamica H24 anche a Fermo, la Regione con questa amministrazione regionale ha portato il servizio qui, programmato su alcuni giorni che è già un bel risultato, adesso serve coprire tutto il giorno perché un cittadino della nostra provincia deve avere le stesse possibilità di sopravvivenza di un cittadino dell’ascolano o del maceratese".

Angelica Malvatani