Calcinaro e l’esposto "Spazio Betti non si tocca"

Lo Spazio Betti non si tocca. Blinda la realtà nata nei locali dell’ex scuola media Ugo Betti il sindaco Paolo Calcinaro, ufficialmente non risponde alla polemica nata in seguito ad un esposto presentato da alcuni residenti infastiditi dal rumore e dalle intemperanze di alcuni giovani che stanno animando il locale, partecipando a feste fino a tarda notte. Ma poi sul suo profilo social scrive: "Che sia chiaro, limpido e trasparente: io sto dalla parte dei giovani". Liquida così la questione il primo cittadino che tanto si è speso per recuperare quell’immobile storico, oggi affidato ad una cooperativa, Nuova Ricerca Agenzia Res, per una progettazione proprio dedicata ai più giovani.

C’è un bar, uno spazio studio, eventi e laboratori, tutte attività che stanno attirando centinaia di giovanissimi, non tutti perfettamente educati e rispettosi: "Che poi tutto può essere migliorato, adattato, sono d’accordo. Ma sono dall’ parte loro. Sono dalla parte dei giovani perché è fondamentale creare, o supportare, spazi di aggregazione vera, vita fisica. Per evitare che il virtuale prenda il sopravvento, che preferiscano essere youtubers a persone che si incontrano e, a volte, sbagliando esagerano un po’. Per evitare che la noia prenda il sopravvento con alternative poi subdole quanto devastanti. Per evitare di fare prendere loro le auto nella notte per fare poi km e km poco prima dell’alba". Uno spazio dunque che serviva, precisa il sindaco, i residenti si dividono tra chi si dice consapevole della necessità di avere luoghi di aggregazione per gli adolescenti e chi parla della necessità di regolare la situazione: "Si può correggere tutto, debitamente e anche con buon senso e tolleranza, ma io sto con loro, continuerò, continueremo, a creare spazi per loro dal campetto, all’evento, e a sostenere chi da anni lo fa. Fermo non può e non potrà più apparire ostile a loro, meglio il vocio, anche da regolare a volte e posso essere d’accordo, ma meglio quello che un inquietante e perenne silenzio che già tempo addietro ha avvolto la città con il covid e non solo. Se ci sono da limare orari o decibel si può e si deve fare ma con la consapevolezza che l’aggregazione reale in città va preservata", conclude il sindaco che però non dice nulla sulle presunte irregolarità autorizzative che vengono ipotizzate nell’esposto". La sua conclusione: "Fermo può e deve essere una città per giovani".

a. m.