Calcinaro-Interlenghi in clima elezioni

Una città che ha dimentica le famiglie in difficoltà, che trova soluzioni tampone senza un progetto. È l’analisi di Renzo Interlenghi, capogruppo di Fermo Capoluogo, che parla di fallimento della politica: "La politica, invece, ha il compito di migliorare la vita della gente e se non ci riesce si consacra il fallimento. La politica ha fallito se chiudono le attività commerciali, le attività artigiane, le piccole aziende, se un operaio va in Naspi, se il lavoro nero aumenta e lo sfruttamento è sempre più presente. Leggere che, dopo quasi dieci anni di governo della città, questa amministrazione avrebbe deciso di mettere mano alla realizzazione di nuovi alloggi e/o soluzioni abitative per chi è senza casa, è pura ipocrisia. Dove siete stati fino ad ora? Forse eravate troppo presi a magnificare la ristrutturazione di palazzi che, inesorabilmente, rimarranno vuoti o, se va bene, saranno una fonte di spesa per la città (si pensi soltanto alle utenze e alle spese di manutenzione)?". Immediata la risposta del sindaco Paolo Calcinaro che respinge al mittente le accuse: "Ho visto l’ennesima esternazione al veleno del già candidato sindaco del centrosinistra. Se la prende perché stiamo realizzando adesso abitazioni sociali o per giovani coppie (come se non sapesse che investimenti per milioni li abbiamo potuti intercettare solo con il recente Pnrr). Se la prende con la ristrutturazione di Villa Vitali, ex Fontevecchia, ex Ugo Betti perché un domani...saranno un costo, come se fosse meglio avere edifici abbandonati per risparmiare. Se la prende con la programmazione di mostre che stanno portando decine di migliaia di visitatori. Se la (ri)prende, ci sta sempre bene, con la pista di ghiaccio. Questa è la critica: ma dopo cinque anni vorrei capire ancora la proposta, l’idea di città o si è buoni solo a dire no?".

In quella che è una anticipazione della campagna elettorale che verrà tra poco meno di un anno e mezzo, Interlenghi risponde con le sue priorità: "Abbiamo sempre pensato all’aiuto immediato alle categorie più deboli, declinando tre parole chiave: casa, lavoro e dignità per tutti. Ci saremmo battuti fino alla morte per tutelare la sanità pubblica, cercando di migliorare l’accesso ai servizi di base ed evitando la penuria di medici pediatri, sfruttando appieno il ruolo di presidente della conferenza dei Comuni. Avremmo pensato a una crescita demografica attraverso autentiche politiche a favore della famiglia non solo mediante promesse elettorali che tali sono rimaste. Non avremmo sperperato denaro per realizzare opere faraoniche (vedi il sovrappasso di Via Salvo d’Acquisto). Avremmo combattuto realmente la criminalità, attraverso gli strumenti a nostra disposizione, per rendere la vita difficile ai delinquenti che albergano nel nostro Comune".