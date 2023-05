Calcinaro: "Oggi riaprono tutte le scuole"

Proseguono i lavori della “macchina comunale” che si è messa in moto già fra martedì e mercoledì con il coordinamento delle operazioni dal COC (Centro Operativo Comunale) di Piazza Dante per far fronte all’emergenza dovuta al maltempo. Il Gruppo Comunale della Protezione Civile si è recato nei punti della città più soggetti alle conseguenze del meteo avverso, come ponti e fiumi, ha dato assistenza alla popolazione. Una squadra in tre turni, coordinati dal referente comunale della Protezione Civile Lorenzo Paniccià, con mezzi e uomini, ha dato il suo importante contributo in termini di supporto, aiuto, sostegno alle varie situazioni venutesi a creare a causa della pioggia abbondante e copiosa scesa sul territorio comunale e a seguito delle allerte diramate dalla Protezione Civile regionale per criticità idrauliche e idrogeologiche. Decine e decine le telefonate con cui i cittadini hanno chiesto al Coc aiuto, hanno segnalato le varie criticità che si sono venute a creare. Un lavoro di squadra che ha visto insieme Protezione Civile, Ufficio Manutenzioni e Infrastrutture del Comune, Polizia Locale, cantonieri.

A seguire l’intera organizzazione ed a fare il punto della situazione il Sindaco Paolo Calcinaro: "Per precauzione, una famiglia dalla zona Tenna all’hotel Astoria, le strade sono percorribili, per questo abbiamo valutato di non chiudere le scuole di prossimità come medie, primarie e infanzia, se non quelle della zona dell’Ete ed abbiamo evitato così disagi per nuclei familiari. Per quel che riguarda la situazione ponti, per quello di legno Molino Paci stiamo svolgendo delle verifiche, mentre la Provincia si occuperà di quello di Sacri Cuori e sin dalle prossime ore valuteremo la riapertura. Ringrazio per il grande lavoro come sempre instancabile e per il grande impegno la Protezione Civile, la Polizia Locale, i cantonieri e gli autisti di scuolabus". Oggi riapriranno le scuole che erano state chiuse per precauzione: ovvero superiori e i tre plessi comunali di Torre di Palme, Salvano e Ponte Ete.