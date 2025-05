Calcinaro: "Per la prima volta così tanti posti grazie anche ai privati"

Fino al 31 maggio sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale Mario Santoro (per l’anno educativo 2025/26) e al nido d’infanzia comunale località Campiglione - San Claudio (dal 7 gennaio 2026). Possono essere ammessi al Nido d’Infanzia i bambini che abbiano compiuto i tre mesi d’età e fino al terzo anno, che risultino residenti nel territorio comunale insieme ai genitori (o a chi ne fa le veci) al momento della presentazione della domanda d’iscrizione. Possono essere ammessi anche i bambini i cui genitori non siano residenti nel Comune di Fermo che saranno ammessi solo nel caso di disponibilità residua di posti, oltre ai bambini già frequentanti il Nido d’Infanzia comunale nell’anno educativo precedente che presentino regolare richiesta di conferma anche per l’anno educativo 2025/26, oltre ai bambini con la 104.

Il sindaco Paolo Calcinaro parla di una risposta straordinaria del Comune di Fermo: "Per la prima volta la città avrà così tanti posti sebbene alcuni in partenza da gennaio con la nuova struttura di Campiglione. Sarà una risposta importante anche per la collaborazione con i nidi privati che si sono convenzionati, una risposta per chi crede nel costruire la propria famiglia a Fermo ed il tutto va unito con il sistema che abbiamo organizzato dei centri estivi gratuiti per supportare le famiglie durante il periodo estivo". Aggiunge l’assessore alle politiche sociali Mirco Giampieri: "Un’altra importante possibilità di poter essere di supporto per le famiglie e di andare loro incontro. Un ulteriore modo di essere di sostegno e di aiuto per garantire che i servizi educativi siano sempre assicurati e come in questi casi le famiglie vengano sostenute".

I genitori, o coloro che hanno la responsabilità genitoriale, devono presentare la domanda di iscrizione esclusivamente online dal sito istituzionale www.comune.fermo.it. E’ possibile chiedere informazioni telefonando al numero 0734/284346. La domanda deve essere presentata entro il 31 maggio. La graduatoria, formulata sulla base dei criteri di cui al Regolamento sul Funzionamento del servizio di Asilo Nido Comunale (scaricabile nell’home Page del Comune di Fermo, sezione "Statuto e Regolamenti", Settore Servizi Scolastici e Socio-Sanitari), sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comune entro il 30 giugno. Per chi non dovesse trovare posto alle strutture comunali, il Comune contribuirà alle spese per i nidi privati convenzionati, le famiglie in lista di attesa al Nido d’infanzia comunale Santoro, a seguito di scorrimento della graduatoria, potranno optare per una struttura privata autorizzata che ha dato disponibilità, seguendo l’ordine della graduatoria derivante dal punteggio attribuito alla domanda di iscrizione.