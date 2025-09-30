Calcinaro pigliatutto, un sindaco da record: "E senza la mia faccia sui manifesti elettorali"

È il sindaco dei record, mister preferenze, l’uomo che ha scompigliato le carte e conquistato la Regione. In tarda serata arriva a sfiorare le 9 mila preferenze, più di tutti in assoluto, il sindaco Paolo Calcinaro, dopo una piccola campagna elettorale che, spiega, ha vissuto soprattutto con le persone, senza eccessi, senza grandi nomi: "E nemmeno la mia faccia sui manifesti o in eventi esagerati. Il mio ringraziamento va a tutti quelli che si sono basati sul lavoro, sui risultati di questi anni. Per questo credo sia stato un voto bello, non influenzato da lati eclatanti della campagna elettorale, nel bene e nel mare, né troppa enfasi o cattiveria".

Va in Regione con la speranza, abbastanza concreta, di poter diventare assessore, secondo Calcinaro il suo gradimento ha pesato anche sull’affluenza, altrove piuttosto tiepida: "Fermo ha votato di più, magari alcuni hanno visto in un amministratore che fa cose concrete una ragione di voto. Sono molto felice del messaggio che è arrivato da tutto il territorio".

Adesso Calcinaro ha 60 giorni di tempo per rimuovere l’incompatibilità della poltrona da sindaco, per entrare sereno in Regione, a Fermo si vota a primavera, un messaggio anche per il comune? "Credo che sia un risultato che possa rappresentare la continuità anche alle elezioni comunali. Se gli elettori hanno sicuramente bocciato tutto quel marasma che c’era dall’altra parte che metteva in un frullatore giornalisti, ex sindaci, imprenditori avvelenati, ex consiglieri di maggioranza, tutto questo insieme non ha portato da nessuna parte. Si vota per esclusione a volte, a pochi mesi dal voto sembra che a Fermo c’è qualcosa che non è proponibile".

La sfida era con l’ex amico e alleato Francesco Trasatti che si candidava invece nella lista civica Matteo Ricci presidente, portando a casa oltre mille e 600 voti, anche qui una campagna elettorale sobria e gentile che non ha portato i risultati sperati: "Era una sfida grande, abbiamo costruito un percorso, un progetto che speriamo possa proseguire, sempre tutti insieme". A Fermo porta a casa oltre due mila voti anche Susy Cola, il volto nuovo del Partito Democratico che ha provato a portare in Regione la sua competenza soprattutto in materia sanitaria. Sono i volti che potrebbero rivedersi nella prossima, quanto mai vicina campagna elettorale fermana, per una fotografia regionale che stavolta è più fermana che mai.

Angelica Malvatani