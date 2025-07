Calcinaro sul caso del circolo tennis: "Serve un consenso che oggi non c’è"

Nessuna rivoluzione per il circolo tennis di Fermo se non con un ampio consenso della città. A dirlo è il sindaco Paolo Calcinaro che commenta la richiesta del gruppo misto di portare la questione in commissione consiliare: "Perché dover fare politica locale facendo passare mezze verità o mezze bugie? Per visibilità? Per provare a ’sporcare’ chi oggi amministra in vista di prossime scadenze elettorali? Per giustificare la presenza nel nuovo partito in cui ci si è repentinamente spostati vedendolo in crescita? Non lo so. Ma tanto è: la proposta di un privato di realizzare un nuovo circolo tennis cittadino ed altre opere pubbliche di riqualificazione in cambio dell’area dell’attuale circolo tennis (per un supermercato) è una proposta di un privato. Ascoltata, perché il non ascolto non è di questa amministrazione al contrario di precedenti, ma senza mai alcun seguito amministrativo. Poiché ai privati ho ben spiegato che un tale cambiamento può passare solo tramite un consenso cittadino ampio. Che oggi non c’è".

Infatti secondo Calcinaro, le opposizioni fanno passare un messaggio diverso: "Parti dell’opposizione che devono guadagnarsi visibilità fanno passare il tutto quasi come se ciò venisse dall’amministrazione. Sapendo di mentire: perché questo? Visibilità? Timore elettorale verso una amministrazione autonoma? La correttezza è tutt’altro" conclude il sindaco.

a.m.