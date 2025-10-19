Calcinaro verso la Regione: "Infrastrutture, Zes e sanità priorità per il nostro territorio"

L’appuntamento con il sindaco Paolo Calcinaro, ovvero mister preferenze (9.311) per il consiglio regionale, è nei pressi dell’arco di piazza. Per l’intervista scegliamo un luogo pubblico, un caffè: Belli. Attraversiamo piazza del Popolo soffermandoci ogni due metri: la gente lo saluta, si rallegra per la vittoria e gli augura un "buon assessorato". Lui è in predicato di averlo, dall’alto dei suffragi ottenuti, ha sbaragliato tutti: destra e sinistra.

La bicicletta l’hai appesa al chiodo?

"Nemmeno per sogno. Mercoledì l’ho presa. 60 km me li sono fatti. In salita mi ha staccato Pierino Casturà però lui era ben rodato dopo l’esperienza sulle Dolomiti".

Mi hanno riferito che sei stato alla Fiera dl Turismo a Rimini. Come è andata?

"Bene. Molte persone sono venute a salutarmi. Fermo aveva il suo stand con Turis.Marche. C’era anche il presidente Acquaroli con cui ho un po’ parlato..."

Dell’assessorato...

"La rosa è vasta. E preclusioni non esistono. Tutto quello che verrà andrà bene".

Quali sono le priorità che la Regione deve affrontare?

"C’è un tema infrastrutturale sicuramente per una parte della regione. C’è l’introduzione della Zes per la tenuta di alcuni settori. Altra priorità sono le liste di attesa per visite mediche. Nella Sanità dobbiamo trovare qualche sistema per abbattere le lungaggini. Per quanto riguarda il distretto della moda, che ci tocca da vicino, dobbiamo trovare nuovi mercati. La Regione, con il sostegno dell’Ice, deve facilitarne l’ingresso ai nostri imprenditori. Credo che ci siano – ho fatto alcune esperienza all’estero – alcuni mercati ancora inesplorati che stanno crescendo e hanno voglia di occidentalizzazione quantomeno nello stile".

Dall’alto delle tue 9.311 preferenze, continuerai a dare le carte anche in città.

"Beh, a Fermo il modello di gestione adottato è stato condiviso e apprezzato: fuori dalle ideologie e dagli schemi. Non che le ideologie siano da buttare ma nella nostra città può ancora contare qualcosa di diverso, più comunitario".

Fabrizio Cesetti, rientrato in consiglio regionale, ha affermato che l’esperienza civica a Fermo, ora che tu trasmigri in regione, è terminata.

"L’esperienza civica può rimanere, perché ha una forza e lo ha dimostrato, Tanto che, chi se n’è ultimamente allontanato, ne ha pagato le conseguenze. Tuttavia, il mio schierarmi con il Presidente Acquaroli ha dimostrato che con certe forze si può dialogare e collaborare".

Quali forze?

"Quelle che riconoscono l’apporto e l’importanza del civismo. Chi ha voluto demonizzarlo, lo ha solo aiutato a vincere. Per cui le forze politiche fermane ne debbono trarre un insegnamento. Bisognerà essere dialoganti riconoscendo la forza del civismo. Chi dice che la nostra formula è finita non ha compreso quanto è capitato".

Comunque, le tante preferenze che hai ottenuto hanno portato via consensi anche a certi partiti del centro destra con cui collabori. Non credi che, guardando alle prossime amministrative a Fermo, questo possa creare problemi?

"Se i partiti di centro destra sono intelligenti dovrebbero comprendere come il civismo sia una risorsa e una possibilità in più per dialogare con i cittadini tutti, mettendo in campo un asse a trazione civica. Questo però è rimesso alla sensibilità delle segreterie".

Capisco che tu non ti possa sbilanciare. Però te lo chiedo ugualmente: c’è una figura a cui tu stai pensando come futuro sindaco di Fermo?

"Mah, un po’ s’è già detto, alcuni nomi sono stati fatti. Direi Alberto Scarfini, Mauro Torresi, Alessandro Ciarrocchi, Maria Antonietta Di Felice. Sarebbero tutti portatori di questa idea: una città più centrata sul programma locale senza troppa influenza dalle ideologie. Abbiamo dimostrato in questi anni che con me hanno convissuto persone di estrazione ideologica diversa che hanno saputo però convivere e condividere. Sono quelli della mia giunta. Non ho cambiato un assessore".

Sostenevo che Acquaroli e in modo speciale Castelli ti hanno appoggiato forse con l’idea, oltre che per ottenere nuovi voti, di far crescere una nuova classe dirigente...

"Sì. perfetto: per contribuire a far crescere una classe dirigente".

Tra i possibili papabili non hai fatto il nome del tuo assessore alla cultura: Micol Lanzidei. "Io vedo Micol come una grandissima risorsa nel ruolo che ha ricoperto. I numeri parlano da soli e le danno estremamente ragione. È stata fenomenale. La sua concentrazione sul settore cultura ha portato esiti straordinari: dalle mostre al teatro. Proprio il teatro: con la prima giornata aperta agli abbonamenti è stata superata la quota dello scorso anno che era già una quota record con i suoi 1132. Stavolta il numero è stato di 1144 ed ora siamo già a 1170. Numeri stratosferici. La Lanzidei ha dato molto di se stessa. Lei è una persona molto temperata, capace di relazioni e di costruire ponti. Non crea conflitti. Questo l’ho appurato in lei anche in altri settori. Credo però che lei abbia una grande vocazione in questo settore. Per una città come Fermo è un ambito importantissimo".

Torniamo alle preferenze: quasi seimila a Fermo e oltre tremila fuori città. Quelle fermane si spiegano. Le altre?

"Credo che nei paesi fuori: la cintura intorno a Fermo, sia passata l’idea di un amministratore che abbia fatto tanto per la sua città. E credo anche che l’occhio di una persona che viene da fuori a sia più "sano" e colga bene l’insieme positivo. Questo ha portato che a Monte Urano, Ponzano di Fermo, Torre San Patrizio sono stato il più votato..."

E a Porto San Giorgio...

"Sono stato il secondo più votato. E mi fanno ridere le accuse rivolte al sindaco sangiorgese Vesprini di aver dirottato il voto su di me. Nella zona sud di Porto San Giorgio molti vanno a scuola a Salvano, territorio di Fermo, hanno visto crescere quell’area, hanno visto l’area verde, hanno constato la cura che abbiamo riservato al quartiere... per cui è arrivato anche il voto. La zona è strettamente collegata".

A proposito di collegamenti, esiste un gap con le altre valli. "Eh sì. Poi, ora, con l’allocazione e apertura del nuovo ospedale di Campiglione, il gap con la Valdaso esiste e si fa sentire. La Valdaso paradossalmente ora si troverà più vicina all’ospedale di San Benedetto del Tronto.

E la strada Mezzina che potrebbe collegare le diverse valli?

"Sarà uno dei temi forti da affrontare rapidamente, oltre a quello della mare-monti. Dobbiamo trovare anche i soldi per il tratto da Servigliano a Campiglione".

Adolfo Leoni