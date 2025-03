Calcinaro: : "Vigliaccheria inaudita"

Appresa la notizia del

pestaggio il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, ha postato sul suo profilo Facebook queste parole: "Non sono tipo da ’processi mediatici’ ma ho letto stamattina presto una notizia che mi dà rabbia. Ovvio che dovrò, dovremo, approfondirla: ma se confermato che un ’branco’ (è il termine giusto) di studenti delle nostre superiori se l’è presa, con botte e spray urticante, con un coetaneo autistico, e poco importa che lo sia ’lievemente’, credo che l’atto sia di una vigliaccheria inaudita. E in un comune come il nostro, che della condivisione delle disabilità cognitive ha fatto una bandiera nel sociale e nello sport, la cosa è particolarmente ripugnante: mi auguro vengano subito identificati denunciati e, in caso di processo, il Comune di Fermo proverà ad entrare come Parte Civile nel processo, perché un caso come questo deve essere un caso che riguarda una intera comunità".