Calcio, Sangiustese e Montegranaro: ecco la nuova realtà

È stato presentato, a Montegranaro, il progetto della nuova società calcistica “M.C.C. Montegranaro”, che si prepara ad affrontare il campionato di Eccellenza nella prossima stagione. Sangiustese e Montegranaro Calcio uniscono le forze per dar vita a questa nuova squadra che, con il nome e i colori della città di Montegranaro, torna a giocare nel massimo campionato calcistico regionale. La nuova squadra disputerà le proprie partite casalinghe allo stadio “La Croce”, dove negli ultimi anni ha giocato la Sangiustese. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il sindaco Endrio Ubaldi, l’assessore allo sport Gastone Gismondi e, in rappresentanza della squadra, il presidente onorario Andrea Tosoni e Sauro di Chiara. L’amministrazione si è detta molto soddisfatta di questa iniziativa. Il sindaco Ubaldi dichiara: "Siamo molto contenti di questo risultato e orgogliosi di avere una squadra che rappresenti la città nel massimo campionato regionale. È importante promuovere e le attività sportive e, come amministrazione, vogliamo supportare questa iniziativa". "Siamo molto soddisfatti per l’organizzazione della nuova società, capace di gestire non solo una prima squadra di Eccellenza, ma anche un settore giovanile in grado di dare la possibilità di giocare ai bambini e ai ragazzi della città. L’auspicio è quello di continuare su questa scia, coinvolgendo quanto più possibile imprenditori locali, associazioni e, soprattutto, la cittadinanza" aggiunge l’assessore Gismondi. "Lo sport – dichiara il patron Tosoni - è un mezzo importante per stimolare la città e il territorio, in quanto capace di mobilitare amministrazione, mondo imprenditoriale, associazioni locali e cittadini. Crediamo molto nell’organizzazione di questa nuova società". "La squadra è composta da un’ottima dirigenza, un allenatore molto capace e una rosa di giocatori motivatissima a iniziare al meglio la nuova stagione. Ringraziamo l’amministrazione per il supporto fornitoci" chiosa Di Chiara.

Lorenzo Perticarà