Fermo, 11 agosto 2021 - Secondo Coldiretti Marche, la vendemmia 2021 per i vitigni precoci, sarà anticipata a causa della siccità e le aziende vitivinicole dovranno fare i conti con produzioni minori, elevati costi di coltivazione per mantenere gli standard qualitativi dei vini e difficoltà nel reperire manodopera. "La Coldiretti solleva problematiche reali – dice Claudio Di Ruscio, titolare della cantina Terra Fageto di Pedaso – in quanto la situazione legata alla carenza di pioggia fin dalla primavera, arreca danni notevoli alla quantità di uva prodotta e aumenta sensibilmente le spese di coltivazione".

Di Ruscio spiega che siccità e calore non permettono uno stato vegetativo ottimale per la vite, che di conseguenza produce meno. La minor produzione si scontra con i maggiori costi di produzione. "In condizioni climatiche come queste – prosegue – è necessario portare acqua con le botti nei vigneti privi di sistema irriguo e governare le condizioni del terreno da tenere con superficie sottile per avere risparmio energetico a livello di evaporazione acquea. Operazioni che comportano spese aggiuntive ma necessarie per il mantenimento della qualità del vino". In merito alla vendemmia anticipata per i vitigni precoci, Di Ruscio preferisce aspettare. "Caldo e siccità hanno determinato un fermo vegetativo alle piante e l’uva non è matura – conferma – pertanto aspetteremo dopo Ferragosto confidando nella pioggia che andrebbe a riequilibrare le condizioni di vendemmia".



Alle difficoltà si aggiunge quella legata al reperimento della manodopera su cui, secondo Coldiretti, influisce la situazione sanitaria mondiale. A tale scopo la Coldiretti nazionale ha chiesto al Ministero degli Interni la proroga dei permessi di soggiorno ai lavoratori stagionali extracomunitari in Italia, che altrimenti sarebbero costretti a tornare nei rispettivi Paesi lasciando le aziende alle prese con una vendemmia a ranghi ridotti. "La manodopera è un’altra criticità – aggiunge Di Ruscio – va specificato che il reddito di cittadinanza qualche danno lo ha fatto e che i lavoratori stagionali italiani non si trovano più". Tra tante difficoltà, qualcosa a beneficio della qualità del vino da vendemmia 2021 c’è. "I mesi asciutti di maggio e giugno – conclude Di Ruscio – non hanno permesso lo sviluppo di malattie temibili come peronospora, favorendo così uve sanissime".