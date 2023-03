Calzature di alto livello Accordo tra Fessura e Fiat

Accordo tra il calzaturificio Fessura di Montegranaro e la Fiat. Debutta ufficialmente la Capsule Collection ‘Fessura x Nuova500’, nata dalla collaborazione tra Fessura, riferimento globale per le sneaker fashion-tech, e il brand Fiat, che ha siglato un accordo di licenza per la produzione e distribuzione di un’entusiasmante linea di calzature di alto livello in edizione limitata. Runflex 500 è un progetto activewear per la corsa ed il tempo libero, realizzato per offrire nuove sensazioni di movimento grazie ad un sistema brevettato che alleggerisce il passo e rilascia energia camminando. Come Nuova 500, la Capsule Collection ‘Fessura x Nuova500’ unisce design a tecnologia e sostenibilità. Presentate in anteprima presso Pitti Uomo a giugno 2022, le Runflex 500 sono caratterizzate da texture su misura e dettagli che vanno ad impreziosire la collezione e sono disponibili in due colori ispirati alle livree di Nuova 500: white electric e navy electric. La calzatura ha al suo interno 4 cuscinetti realizzati in XL Extralight, innovativa tecnologia superleggera e ammortizzante del gruppo Finproject S.p.A. con un Compound Bio Circular Attributed di nuova generazione. Organix 3.0 è ottenuto mediante l’utilizzo di materie prime biologiche circolari, provenienti da scarti di attività agricole e forestali, o dalla frazione biodegradabile di rifiuti urbani e industriali. Alla base del progetto vi è la condivisione dei valori di innovazione, tecnologia e sostenibilità tra Fiat e Fessura e la volontà di creare prodotti che espongono i consumatori a nuove esperienze, puntando su confort, design, benessere e rispetto per l’ambiente. Runflex 500 regala una nuova sensazione di movimento grazie a un sistema brevettato che alleggerisce il passo rilasciando energia mentre si cammina, il tutto impreziosito dalla cura dei dettagli, per una calzatura più trendy e per aprire il consumatore a nuove esperienze mantenendo alta l’asticella come Fessura e Fiat da sempre fanno, rispettivamente, nel mondo delle calzature e dell’automotive. La Capsule Collection ‘Fessura x Nuova500’ è già disponibile sul sito www.fessura.com, nei Flagship store, nelle boutique multimarca, e in diversi Pop-up in collaborazione con catene nazionali e internazionali. Una speciale campagna social dedicata è stata realizzata da Fiat e Fessura per accompagnare il lancio fino a metà aprile. Un’occasione speciale per il brand Fiat e per la sua Nuova 500 per farsi portavoce di design dalla forte riconoscibilità, anche in chiave contemporanea, e di tecnologie sostenibili. Nuova 500, la vettura elettrica più venduta in Italia e la seconda in Europa, è in grado di abbattere le convenzioni verso l’elettrico: autonomia fino a 320 Km WLTP (fino a 460 km nel ciclo urbano), tempi di ricarica rapidi e una sorprendente facilità di utilizzo.

Vittorio Bellagamba