Calzature e mercato: ne parla Confindustria

’Mercati aperti. Strumenti e prospettive per la calzatura’ : se ne parla oggi, alle ore 18 nella sala ‘Gigli’, nell’assemblea generale dei calzaturieri di Confindustria Fermo. Dopo i saluti del sindaco Massimiliano Ciarpella, del consigliere regionale, Andrea Putzu e di Fabrizio Luciani, presidente Confindustria Fermo.

E’ prevista la relazione di Valentino Fenni, presidente calzaturieri di Confindustria Fermo e vicepresidente di Assocalzaturifici.

Invece le testimonianze di buyer ed esperti sulle aspettative dei mercati saranno presentate per la Russia, da Debora Sacchetti (responsabile acquisti private label On One, Mosca). Per la Germania è prevista la presenza di Claudia Schulz, giornalista specializzata e portavoce dell’associazione calzaturiera tedesca. Non mancherà neppure la rappresentanza americana diJorge Saez ed Alex Odio (titolari ‘Artigiano Miami’, Florida).

A seguito della conferenza è privista una tavola rotonda con l’assessore allo sviluppo economico, internazionalizzazione Andrea Maria Antonini, Gino Sabatini (presidente Camera di Commercio Marche) e Andrea Sabatini (professore dipartimento Management Politecnica).

Le conclusioni saranno affidate alla presidente reggente (designata per il prossimo mandato di Assocalzaturifici) Giovanna Ceolini.

Nel ruolo di moderatore ci sarà invece Raffaele Vitali.