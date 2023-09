Calzaturieri al Micam : "Guerra e inflazione si fanno ancora sentire ma l’export va bene"

A condizionare le vendite al Micam sono ancora le tensioni internazionali che incidono fortemente sull’andamento congiunturale. La crescita dell’inflazione, infatti, sta influendo fortemente sull’innalzamento del costo della vita e di conseguenza anche il ceto medio è costretto a ridimensionare la propria propensione ai consumi. Infine, rimane l’incognita legata all’andamento del mercato della Russia e in proposito Marino Fabiani ha detto: "I compratori russi sono tornati al Micam, ma non sono i grandi clienti". Comunque voi continuate a puntare sul mercato russo? "Noi continuiamo a puntare sulla Russia con la consapevolezza che c’è stato un cambiamento di rotta da parte dei consumatori". In che senso? "La congiuntura economica che sta caratterizzando questo periodo risente ovviamente delle conseguenze del conflitto e della svalutazione del rublo. I russi in questa fase preferiscono acquistare le calzature in altri Paesi". Voi comunque parteciperete all’Obuv? "Certamente per noi che operiamo con la Russia e con i Pesi dell’ex blocco sovietico l’Obuv rimane una rassegna estremamente importante e quest’anno servirà per capire ancor meglio gli orientamenti dei consumatori". Eugenio Scheggia del calzaturificio Mario Bruni analizzando la propensione all’acquisto dei consumatori ci ha detto: "I clienti che abbiamo incontrato al Micam sono generalmente preoccupati dell’attuale situazione. La guerra in corso si riflette sui consumi. Nel nostron target di clientela osserviamo che anche il ceto medio sta soffrendo e questo condiziona non poco la propensione agli acquisti di calzature". Arturo Venanzi del calzaturificio Franceschetti invita a riflette sulla rivisitazione delle date di svolgimento del Micam. Il Micam si svolge al termine della stagione e questo dovrebbe far riflettere sulla rivisitazione del calendario. La soluzione, a mio avviso, potrebbe essere quella di anticipare lo svolgimento del Micam alla fine di luglio". Come ha giudicato l’andamento di questo Micam? "Complessivamente è stato un buon Micam nel corso del quale abbiamo avuto modo di ricevere la visita di compratori provenienti principalmente dall’oriente e in particolar modo dalla Cina". Pompeo e Remigio Iachini del calzaturificio Repo continuano a puntare, come da tradizione aziendale, a mantenere un buon rapporto qualità-prezzo che è diventato nel tempo un fattore vincente nella strategia per la conquista di nuovi mercati stranieri e in proposito ci hanno detto: "Il bilancio del nostro Micam è sicuramente positivo. Abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte dei compratori provenienti dalla Francia e dalla Germani. Eppure il mercato tedesco è giudicato da molti in netta sofferenza? "Nel nostro caso i compratori tedeschi possono acquistare scarpe Made in Italy con un ottimo rapporto qualità prezzo. In questo modo anche i tedeschi possono acquistare le nostre calzature anche se hanno ridotto la loro propensione alla spesa". Qual è il programma di sviluppo della vostra azienda? "Il nostro obiettivo è quello di aumentare la nostra quota di export. Attualmente le vendite oltreconfine incidono sul nostro fatturato complessivo per una quota del 40% mentre le vendite in Italia del 60%".

Vittorio Bellagamba