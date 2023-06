Calzaturieri alla fiera di Riva del Garda In vetrina le collezioni

La 99° edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags è stata inaugirata ieri. Numerosa la partecipazione delle aziende del distretto calzaturiero del fermano in un quartiere fieristico che registra il tutto esaurito. Complessivamente saranno oltre 1.300 gli espositori, aziende rappresentate e brand provenienti da 42 Paesi esporranno le nuove collezioni Primavera Estate 2024 e i trend invernali per il riassortimento, durante i quattro giorni di fiera. Un numero considerevole che si caratterizza per la grande varietà della proposta espositiva, sia per categoria di prodotto, che livello di prezzo e provenienza. Fra gli organizzatori della manifestazione vi è anche molta soddisfazione per la presenza in fiera di alcune Nazioni mai rappresentate prima e per alcuni piacevoli ritorni: Giappone, Nepal, Repubblica Ceca, Messico, Malesia. È particolarmente importante, il ritorno massiccio in fiera del mondo della produzione cinese. Delle molte aziende cinesi presenti la provenienza di chi presenterà collezioni di calzature è così suddivisa: il 34% dal distretto Fujian; il 27% dal Zhejiang; il 26% dal Guangdong; il 4,83% dall’ Anhui; il 3% dal Sichuan; l’1,93% dal Jiangsu; l’1,44% da Hong Kong e lo 0,96% dallo Shandong. Per quanto riguarda le borse la più alta rappresentanza proviene dal distretto del Guangdong (81%). Ma la vera domanda è: cosa ci si può aspettare lato visitatori? Le aspettative sono ottime: ad oggi le registrazioni (non ancora complete) parlano di presenze da 103 Nazioni, su cui spiccano Italia, Germania, Spagna e Inghilterra.

v. b.