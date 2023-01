Calzaturieri pronti per la fiera di Riva del Garda

Numerosi calzaturieri del fermano sono pronti per partire, con le nuove collezioni, in direzioni di Riva del Garda. Expo Riva Schuh & Gardabags aprirà le porte, dal 14 al 17 gennaio, ai più importanti attori internazionali dei settori calzatura e pelletteria. Espositori, compratori e istituzioni potranno usufruire di un ampio ventaglio di approfondimenti che riguarderanno temi cruciali per il mercato: progetti innovativi di startup emergenti dedicati al rinnovamento del mondo retail capaci di offrire nuove prospettive per catturare i consumatori di oggi e di domani; sostenibilità in primo piano grazie a un focus mirato sulla tracciabilità e le nuove normative europee; l’indagine di alcuni mercati interessanti fra colossi affermati e realtà meno conosciute. Sia l’offerta dei prodotti che la provenienza dei buyer coinvolgono operatori del settore provenienti da ogni parte del mondo. È perciò naturale che in tale contesto si approfondiscano e studino alcuni mercati di rilievo così come alcune piazze meno note. Oggi, le nuove normative di alcuni importanti Paesi europei, Germania in particolare, impongono di parlare di sostenibilità al presente. Attraverso la descrizione di come stanno cambiando le regole competitive in alcuni grandi mercati europei, il workshop farà il punto su quali siano i costi e gli strumenti a disposizione delle aziende per adeguarsi ai nuovi requisiti.

