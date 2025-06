Calzaturiero, export col segno meno. Tiene l’Europa, calano gli Usa

Il segno meno precede l’andamento delle esportazioni di calzature, nel primo trimestre del 2025, del distretto fermano e dell’ascolano. Nel dettaglio la flessione registrata in provincia di Fermo è pari a -12,1% mentre ad Ascoli del -6,3%. Il settore calzaturiero archivia un primo trimestre 2025, con indicatori che confermano una fase complessa. A dirlo, i dati elaborati dall’ultimo report del Centro Studi Confindustria Accessori Moda illustrati oggi, nel corso dell’assemblea annuale di Assocalzaturifici. "Non si registrano miglioramenti significativi nel panorama economico e geopolitico internazionale, segnali di tenuta ma ancora tiepida la ripresa" – evidenzia Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici. In questi primi tre mesi dell’anno, il comparto ha registrato una flessione del fatturato del -7%, ma l’export, registra con cautela un segno positivo del +2,5% in quantità, contenendo la frenata – un -4,1% in valore. I consumi delle famiglie sono in linea con l’inflazione (-1,2% in spesa e -2,1% in quantità) dovuta all’aumento dei costi energetici. La congiuntura poco positiva conferma un saldo stabile nella demografia delle imprese (-0,6% fine dicembre scorso) e nei livelli occupazionali dello -0,8%. Nel dettaglio, le esportazioni nel primo trimestre si sono attestate a 3,04 miliardi di euro per 53,2 milioni di paia, con i prezzi medi che, si sono contratti del -6,5% a 57,07 euro/paio. Come già lo scorso anno, sui mercati dell’Unione (+0,8% in valore e +6,4% in quantità) sono stati conseguiti risultati migliori rispetto all’extra-Ue. Nella Ue spicca il recupero della Germania (+15,5% in valore e +17% in paia), che lo scorso anno però nel primo trimestre aveva sperimentato cali superiori al -10%, e si consolida in quantità (+4,6%) l’export verso la Francia, che segna al tempo stesso una contrazione del -6,9% in valore. Fuori Ue, stabile la Svizzera legato al minor utilizzo, da parte delle multinazionali del lusso, degli hub logistici in territorio elvetico a favore di spedizioni dirette ai mercati finali di destinazione. Ll’Estremo Oriente perde il -22,6% in quantità e il -25,3% in valore. Buon momento con gli Emirati Arabi (+16,8% in valore e +33,5% in volume) e Turchia (+21% a valore). Arretramenti del -8,5% in valore per la Russia e del -4,2% per l’Ucraina. Rallenta il Kazakistan (-2% in valore). Gli Usa, tengono in valore (+2,2%) cala nei volumi (-10,6%), a causa delle politiche commerciali e dalla svalutazione del dollaro.

Vittorio Bellagamba