Calzaturiero, perdite e crisi: incontro per cercare soluzioni

La prima tappa marchigiana di ‘Lineapelle on the road’, iniziativa voluta dall’ominima fiera internazionale è fissata per domani (ore 18) all’auditorium ‘Giusti’ per parlare dell’AI anticrisi per salvare la calzatura Made in Marche e sconfiggere il calo dell’export. Nei primi nove mesi del 2024, nell’export è stato registrato un calo in valore del 6,4% rispetto al 2023. Le prime cinque destinazioni dell’export marchigiano coprono il 46,7% e sono Francia (+22,2%), Germania (-11,8%), USA (-11,9%), Cina (-23,7%) e Belgio (+4,6%); sesta la Russia con -33,1%. Una contrazione del mercato che impone di sostenere le imprese nella modernizzazione tecnologica per affrontare i nuovi scenari globali. Nasce da qui ‘Lineapelle on the road’ voluto da Lineapelle in collaborazione con Fineco bank. "L’idea - spiega Fulvia Bacchi, ceo di Lineapelle - è provare a ricomporre con percorsi innovativi le criticità del settore. La filiera della moda italiana e le aziende espositrici di Lineapelle da mesi fanno i conti con un panorama mutato con una crisi che continua a farsi sentire". Insieme a Elisabetta Pieragostini, presidente Accessoristi di Confindustria Fermo (e ceo di Dami) è stato ideato un percorso che esamini alcuni strumenti innovativi che possono essere di aiuto per le aziende. Il primo appuntamento del road show Trame Intelligenti: l’intreccio tra moda e AI’ è dedicato all’AI come rivoluzione da conoscere per conquistare nuovi mercati. Intervengono: Emanuele Frontoni (docente Informatica, UniMc), Benedetta Giovannola, (docente Etica, UniMc), Gianluca Ielapi (Portfolio Advisor Wellington Management), Paolo Marzialetti (Presidente nazionale Settore Cappello) oltre a Bacchi (Ceo Lineapelle), Pieragostini (Confindustria Fermo) e Diego Falconi (Group Manager Fineco Bank).